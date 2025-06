Nach Fehl-Start: Wie Agenturen TikTok-Shops doch noch zum Erfolg führen

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR TikTok Shop ist ein impulsgetriebener Verkaufskanal: Billig und bling-bling lautet das Motto der Stunde bei der Kundschaft. Agenturen sollten mit Kundinnen und Kunden aus den Bereichen Lifestyle, Beauty und Fashion reden: Kleine TikTok Shop-Editionen presented by Micro-Influencern sind einen Versuch wert.

Nach gut zwei Monaten im deutschen Markt macht sich Ernüchterung breit: TikTok Shop ist nicht die erwartete Umsatzsensation für Online-Händler - stattdessen ein Kanal, der ganz neuen Gesetzen folgt. Wichtigstes Learning: Nur wer die TikTok-Sprache beherrscht, kann auf der Plattform viel verkaufen. Nichts Neues eigentlich, weil Agenturen aus der Erfahrung in anderen Märkten dies auch schon vor dem Start in Deutschland erzählt haben. Nur zu Herzen genommen hat sich das trotzdem kaum ein Händler, wie ein Blick in den deutschen TikTok Shop schnell offenbart.Aber