Diese Berufe werden 2020 an Bedeutung gewinnen

Spezialisten für Künstliche Intelligenz sind gesuchte Leute. Laut der LinkedIn -Analyse gab es im Vergleich zu 2015 im vergangenen Jahr 19-mal so viele Angestellte, die diesen Jobtitel tragen. Eine Besonderheit in Deutschland: Die Trendjobs entstehen nicht nur in den Metropolen, sondern überall im Land. Ein weiteres Ergebnis: Die ermittelten Trendberufe sind zu mehr als zwei Dritteln (69 Prozent) durch Männer besetzt.Die digitale Transformation treibt die aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt voran und schafft neue Berufsbilder. Neben technischen Berufen werden aber auch solche wichtiger, bei denen der persönliche Kontakt zwischen Menschen eine wichtige Rolle spielt oder bei denen Mensch und Maschine zusammenarbeiten. So finden sich Berufe wie Human Resources Partner und Customer Success Specialist in den Top 5 wieder. Außerdem gibt es immer mehr Agile Coaches, die Unternehmen helfen, Strukturen aufzubrechen, und bei Transformationsprojekten unterstützen.Anders als in Frankreich und Großbritannien entstehen Trendjobs in Deutschland nicht nur in der Hauptstadt. Berlin (23 Prozent) ist zwar der wichtigste Standort für die Berufe mit Zukunftspotenzial, insgesamt werden aber in allen Regionen des Landes entsprechende Stellen besetzt. Das stärkste Wachstum weist Bielefeld auf - im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Stadt einen Anstieg von 56 Prozent. Es folgen Garching bei München (46 Prozent) und Dresden (39 Prozent). Viele Deutsche, die in Trendberufen tätig sind, zieht es aber auch ins Ausland. Am häufigsten wandern Data Scientists und DevOps Engineers aus, die populärsten Ziele sind die Schweiz, die Niederlande und Österreich."Wir erleben eine Arbeitswelt im Wandel. Berufsbilder verschwinden, neue entstehen. Viele verstehen diese Entwicklungen als Bedrohung ihres Status Quo - und übersehen die entstehenden Chancen. Mit unserer Auswertung wollen wir Unternehmen und Arbeitnehmern helfen, besser zu verstehen, wohin die Reise geht.", sagt Barbara Wittmann , Country Managerin DACH bei LinkedIn.Für die Analyse wertete LinkedIn die Angaben von Arbeitnehmern und Unternehmen aus, die auf der Plattform über ein öffentliches Profil verfügen. Berücksichtigt wurden ausschließlich LinkedIn Mitglieder, die innerhalb der letzten fünf Jahre bei einem Unternehmen in Deutschland in Vollzeit beschäftigt waren. Auf Basis dieser Daten hat LinkedIn die Jobs mit der höchsten Wachstumsrate ermittelt.