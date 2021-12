Mehr als zwei von fünf Followern in Deutschland vertrauen Markenempfehlungen 

Dieser Wert liegt unter dem weltweiten Durchschnitt von 43 Prozent. 5 Prozent der Deutschen folgen Gaming-InfluencerInnen, weltweit sind es 9 Prozent. Bei der Frage danach, inwieweit InfluencerInnen das Konsumverhalten der Follower beeinflussen, geben 44 Prozent jener Deutschen, die InfluencerInnen generell folgen, an, deren Markenempfehlungen und Markennennungen zu vertrauen. Hierbei liegt der weltweite Wert bei 59 Prozent. Am häufigsten vertrauen Influencer-Follower aus Indien (80 Prozent), Indonesien (77 Prozent) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (76 Prozent) den Markenempfehlungen.Unter den Followern von Gaming-InfluencerInnen in Deutschland vertrauen 43 Prozent auf deren Markenempfehlungen, weltweit sagen dies 66 Prozent der Gaming-Influencer-Follower.Dies sind Daten des dritten Teils 'The value of gaming influencers to marketers' der aktuellen dreiteiligen E-Sports-Studien-Serie 'Game Changers: The power of gaming influencers' der internationalen Data & Analytics Group YouGov . Der Report untersucht in 17 internationalen Märkten, warum Menschen weltweit Gaming-Influencern folgen, was sie für Marketers attraktiv macht und inwiefern sie für die Verbraucher vertrauenswürdig sind.