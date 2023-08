03.08.2023 Die beiden Burda-Unternehmen C3 Creative Code and Content und Kununu (New Work SE) bündeln ihre Fähigkeiten, um ein neues Employer-Branding-Angebot zu schaffen.

Das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu verfügt über Daten, die Einblicke in die Sichtweisen und Bedürfnisse von Arbeitnehmenden und Talenten geben. Die Kombination der Datentiefe mit der Content-Marketing- und Storytelling-Expertise von C3 soll es erlauben, den Content entlang der gesamten Employer Brand Journey zu konzipieren und auszuspielen. Ziel der Kooperation ist es Inhalte zu kreieren, die für Menschen in ihrer beruflichen Orientierung von Bedeutung sind. Talente sollen mit modernem Storytelling angesprochen werden und Marken und Unternehmen in ihrer Wettbewerbsposition im Kampf um Talente einen Wettbewerbsvorteil erhalten.