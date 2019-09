Blockchain soll Zeugnisse digital machen

23.09.2019 Das Institut für Lerndienstleistungen (ILD) der TH Lübeck arbeitet zurzeit an einem Projekt zur Blockchain-Technologie, das die Digitalisierung und Verwaltung von Zeugnissen ermöglichen soll. Dabei sollen Formate und Technologien erprobt werden, mit denen Zeugnisse zukünftig digital ausgestellt, verwaltet und verifiziert werden können. Blockchain kann dabei ein Ansatz sein, um die Echtheit von Zeugnissen in Sekundenschnelle überprüfen zu können. Wartezeiten und Kosten, die mit dem Beglaubigen von papierbasierten Zertifikaten verbunden sind, entfallen so.