Alexa lauscht: Amazon lässt Aufzeichnungen auswerten - von Menschen

Bild: Amazon

12.04.2019 Der Internetkonzern Amazon muss offensichtlich nicht nur Nachrichtendiensten Zugang zu den Sprachaufzeichungen gewähren - wie gerade erst bekannt wurde - sondern wertet auch selbst Gespräche aus, die seine Smart-Home-Speaker aufzeichnen. So sollen die Spracherkennung und die Algorithmen verbessert werden. Allerdings geschieht das nicht automatisch, sondern wird von einem Heer Tausender Mitarbeiter in den USA, Costa Rica, Indien und Rumänien bewerkstelligt, berichtet Spiegel Online . Der Konzern habe das inzwischen bestätigt. Nirgendwo in den für Echo-Nutzern zugänglichen Informationen (wie etwa AGBs) stehe indes geschrieben, dass Gespräche von Mitarbeitern im Nachhinein abgehört werden können. Auch seien die Gespräche nicht immer anonymisiert, geht aus Recherchen verschiedener Nachrichtendienste hervor.