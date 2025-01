Deepseek-Schock überschattet Start neuer KI-Agenten aus den USA

Montagabend konnte sich die Redaktion trotz zahlreicher Versuche nicht bei Deepseek anmelden - was anfangs wie Überlastung aussah, erklärte die KI später selbst so: "Due to large-scale malicious attacks on DeepSeek's services, registration may be busy." Hm.Fakt ist: Am gleichen Tag erlebte die chinesische KI einen Nachfrage-Boom in den App Stores, der sie bei Apple bis ganz nach oben brachte. Ausgelöst hatten dies US-Medienberichte über die hohe Leistungsfähigkeit des Modells bei gleichzeitig deutlich niedrigeren Entwicklungskosten als die westliche Konkurrenz. Zudem soll die Deepseek-KI auch noch einen wesentlich niedrigeren Stromverbrauch haben - und wesentlich weni