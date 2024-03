21.03.2024 - Das Ranking der größten Crossborder-Anbieter in Europa zeigt, wo in der Garten/DIY- und Heimwerkerbranche der Hammer hängt.

Die Do-it-yourself (DIY)-Branche hat während Corona in Europa ein explosionsartiges Wachstum erlebt. Der Rückgang der makroökonomischen Entwicklung nach der Coronapandemie und der Inflationsdruck, der durch die geopolitischen Auswirkungen der Konflikte in der Ukraine und in Israel ausgelöst wurde, sind die Hauptgründe für die Stagnation des DIY-Einzelhandelsmarktes. Nach einer Stabilisierung im Jahr 2022 wird für den europäischen DIY-Einzelhandel (sowohl online als auch offline) ein bescheidenes jährliches Wachstum von 1,25 Prozent erwartet: von heute 368 Milliarden Euro auf 380 Milliarden Eur