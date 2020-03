Corona-Auswirkungen: Sky Sports zeigt Bundesliga-Spiele im Free-TV

Um die Ausbreitung des Covid19-Virus zu verhindern, werden zahlreiche Bundesliga-Partien an den nächsten beiden Wochenenden als Geisterspiele ausgetragen, also ohne Zuschauer in den Stadien. Das ist nicht nur für die Spieler trostlos, sondern vor allem auch für Millionen Fußball-Fans. Denn sie konnten sich bisher nicht mal mit den Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen trösten - die Bundesliga wird von Streaming-Diensten übertragen. Sky Sports zeigt jetzt ein Herz für Fußball-Fans und Clubs und überträgt die Original Sky Konferenz am Bundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag an den kommenden beiden Spieltagen für alle frei empfangbar. Die Live-Übertragungen sind auch im Livestream von Sky Sport News HD auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar. Weitere Informationen zum Empfang im Free-TV gibt es unter sky.de/ssnhd Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland: "In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können."