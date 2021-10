Die drei Heilmittel gegen die Insolvenz im Digitalmarkt 

Wie Agenturen gesund bleiben

Warum der Papierpreis so wichtig wird

SEO-Nullnummern

Viele Agenturen und Digitalunternehmen kämpfen ums nackte Überleben und damit meist gegen eine Insolvenz. Unser Autor Claus Weibrecht , Business-Berater von Agenturchefs für Agenturchefs und CMOs, liefert Tipps und Hinweise für die entscheidenden Stellschrauben der Unternehmensgesundheit - Effizienz, Auftragseingang und Liquidität. Er zeigt, wie man diese in Digitalunternehmen umsetzt:Onlinehändler sind stolz auf ihr digitales Geschäftsmodell - und doch sind sie auf Papier angewiesen: Sie verwenden es für ihre Versandkartons, für ihre Kataloge, für ihre Werbeflyer und Bestellgutscheine. Seit Anfang des Jahres 2021 wird allerdings Papier nicht nur teurer - manche Sorten sind gleich gar nicht mehr lieferbar. Das hat auch Auswirkungen auf das Online-Weihnachtsgeschäft, wie unsere Umfrage zeigt. Warum ein Schweinezyklus, gepaart mit Globalisierung und Ökowende für die Probleme sorgt:"Position Zero: Turbo-Trend im Sinkflug", textet mein Kollege Sebastian Halm in seiner Analyse zu den aktuellen Herausforderungen bei der Suchmaschinenoptimierung. Er hat sich Autosuggest, simuliertes Suchverhalten und Unicodes in Suchmaschinen angesehen und SEO-Cracks befragt. "Einige Werkzeuge werden, anders als so mancher Hype, längerfristig Gültigkeit als Sichtbarkeits-Beschleuniger behalten", hat er herausgefunden. Welche fünf Werkzeuge das sind: