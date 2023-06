Instagram: Fast Fashion und Beauty dominieren Influencer-Marketing

Zara und H&M führen das Ranking an

"Beauty"-Beiträge spielen weiterhin eine wichtige Rolle

Die KI-Analyseplattform HypeAuditor hat in einer aktuellen Studie den Einfluss von InfluencerInnen im Influencer Marketing auf Instagram analysiert und herausgefunden, dass insbesondere Fast Fashion-Marken und Beauty-Plattformen zu den meistdiskutierten Marken auf der Social Media-Plattform gehören. "Es ist spannend zu beobachten, dass Deutschland neben den USA und Großbritannien zu einem der führenden Länder in Bezug auf die Nutzung von Influencer Marketing geworden ist", so Alexander Frolov , CEO und Mitgründer von HypeAuditor. steht an der Spitze und erhält Erwähnungen von einzelnen InfluencerInnen auf Instagram, wie Liz Kaeber und Tanja Jager . Die Tatsache, dass in 39 Prozent der Posts mit Zara-Bezug mehr als fünf Marken erwähnt werden, spiegelt die Beliebtheit der Marke bei ModebloggerInnen wider, die ihren FollowerInnen ihre Zara Outfits präsentieren. Mit über 858 Beiträgen, die den Hashtag #ootd (Outfit des Tages) enthalten, dominiert Zara weiterhin die Modegespräche auf Instagram. , multinationaler Modehändler aus Schweden, liegt mit 2266 Erwähnungen von 1168 InfluencerInnen auf dem zweiten Platz. Die meisten Erwähnungen sind organisch und haben die gleichen Hashtags wie Zara (#ootd, #outfitinspiration, #outfitoftheday). Zu den deutschen InfluencerInnen, die H&M erwähnten, gehören der Musikkünstler VTSS , das deutsche Topmodel Toni Garrn und die Influencerin Thanya W Die Beauty- und Kosmetikmarke Lorealparis liegt mit 1707 Erwähnungen von 723 InfluencerInnen auf dem dritten Platz. 387 Posts weisen auf bezahlte Kollaborationen durch die Hashtags #producttest und #werbung hin und zeigen Partnerschaften zwischen Lorealparis und Persönlichkeiten wie Mats Hummels und Maren Wolf