InfluencerInnen beeinflussen die Kaufentscheidungen von 80 Prozent ihrer Gefolgschaft

Wer InfluencerInnen folgt, ist geneigt, Produkte der Werbepartner zu kaufen: 80 Prozent der Fans sagen, dass die Produkte, die auf deren Channels empfohlen werden, ihre Kaufentscheidung beeinflussen. Die Zahl basiert auf einer Umfrage des Vergleichsportals GetApp unter knapp 1.000 Internet-UserInnen in Deutschland im April 2023. Dabei gaben die meisten Befragten (65 Prozent) an, dass sie InfluencerInnen auf Instagram folgen. Auf YouTube haben 55 Prozent der UmfrageteilnehmerInnen favorisierte Creators, auf TikTok 35 Prozent und auf Facebook 33 Prozent. Am beliebtesten sind InfluencerInnen aus den Bereichen Essen/Kochen (46 Prozent), Fitness (42 Prozent) und Lifestyle (42 Prozent).Ganze 80 Prozent der UmfrageteilnehmerInnen gaben an, dass die InfluencerInnen, denen sie folgen, einen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen haben. Viele haben die beworbenen Produkte auch tatsächlich gekauft: 40 Prozent im Bereich Mode/Bekleidung, 36 Prozent wurden bei Lebensmitteln und Getränken schwach, 32 Prozent haben schon Schönheitsprodukte nach Empfehlungen von InfluencerInnen gekauft.Aber: Die Glaubwürdigkeit ihrer Produktbewertungen wird von 57 Prozent der TeilnehmerInnen infrage gestellt, weil sie von den empfohlenen Produkten oder Dienstleistungen bereits einmal enttäuscht waren. Die Gründe dafür sind zum einen Qualitätsmängel (32 Prozent haben diese Erfahrung schon gemacht), ein Viertel der TeilnehmerInnen nannte ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, weitere 24 Prozent waren von Lieferproblemen betroffen und 12 Prozent von unzureichenden Rückgabemöglichkeiten.Begriff und Konzept von InfluencerInnen sind 85 Prozent der Befragten bekannt und mehr als die Hälfte aus dieser Gruppe folgt InfluencerInnen in den sozialen Medien auch.