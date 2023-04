InfluencerInnen wollen mehr Kooperationen

Nur die wenigsten InfluencerInnen können von ihrem Content leben

Die negativen Auswirkungen der Inflation sind in vielen Bereichen des Marketings deutlich zu spüren. Doch während die Budgets für zahlreiche Teilbereiche gekürzt oder sogar ganz gestrichen werden, scheinen InfluencerInnen weiterhin zu profitieren. Eine aktuelle Umfrage von HypeAuditor , der KI-Plattform für Influencer Marketing, hat jetzt offengelegt, dass mit 46 Prozent fast die Hälfte aller InfluencerInnen in den vergangenen zwölf Monaten mehr Kooperationsanfragen von Unternehmen erhalten haben als im Jahr zuvor. Knapp 39 Prozent haben außerdem ihre Preise für gesponserte Posts im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Ergebnisse legen demnach nahe, dass sich die eingesetzten finanziellen Mittel weiter verschieben und verstärkt ins Influencer Marketing investiert werden.57 Prozent der InfluencerInnen verdienen bis zu 100 Dollar pro Post, bei mehr als einem Viertel (26 Prozent) sind es zwischen 100 und 500 Dollar. Die Mehrheit (46 Prozent) der befragten InfluencerInnen kooperiert mit ein bis zwei Unternehmen pro Monat. Bei knapp 15 Prozent sind es drei bis vier Kooperationen und über ein Viertel (26 Prozent) kommt auf weniger als eine Unternehmenskooperation. Bei den Konditionen stechen zwei Methoden deutlich heraus: Gesponserte Posts landen mit 39 Prozent auf Platz eins, dicht gefolgt von kostenlosen Produkten mit 35 Prozent. Dauerhafte Partnerschaften sind aktuell weniger gefragt, zumindest kommen diese nur bei 7 Prozent der Befragten vor.Obwohl Unternehmen bereit sind, mehr Geld in Kooperationen zu investieren, können immer noch nur die wenigsten InfluencerInnen von ihrem Content leben. Auf die Frage, ob sie sich mehr Kooperationsanfragen wünschen würden, antworteten 94 Prozent der Befragten mit Ja - das bedeutet, dass nur 6 Prozent mit ihrer aktuellen Auftragslage zufrieden sind. Mit 68 Prozent gehen sogar mehr als zwei Drittel der InfluencerInnen aktiv auf die Suche nach neuen, potenziellen KooperationspartnerInnen, indem sie ihnen zum Beispiel in Gruppen Nachrichten senden oder sie direkt kontaktieren. Rund die Hälfte (49 Prozent) greift dafür auf die Brand Deal Marketplaces von Instagram und TikTok zurück, wodurch für ein Drittel (33 Prozent) ein bis zwei und für 11 Prozent zwei bis vier zusätzliche Kooperationen herausspringen.