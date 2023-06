KI-Einsatz in Konzernen: Drei von vier CEOs sehen Chance auf Wettbewerbsvorteil

Weltweit nennt fast die Hälfte (48 Prozent) der befragten CEOs die Produktivität als oberste Priorität für ihr Unternehmen - im Vergleich zum sechsten Platz im Jahr 2022; die technologische Modernisierung folgt als zweithöchste Priorität (45 Prozent); die CEOs geben auch an, dass dies zu ihren größten Herausforderungen gehört. In der DACH-Region rangiert die technologische Modernisierung an erster Stelle (44 Prozent) und die Produktivität an zweiter Stelle (40 Prozent).



Das vierte Jahr in Folge geben CEOs weltweit an, dass technologische Faktoren in den nächsten drei Jahren die wichtigsten externen Faktoren sein werden, die ihr Unternehmen beeinflussen. Die Ergebnisse aus der DACH-Region stimmen überein: 50 Prozent der CEOs nennen technologische Faktoren als wichtigste externe Faktoren, die ihr Unternehmen beeinflussen, dicht gefolgt von regulatorischen Faktoren (48 Prozent).



Auf die Frage, welche Mitglieder der Führungsebene in den nächsten drei Jahren die wichtigsten strategischen Entscheidungen treffen werden, nennen die CEOs in DACH die COOs (60 Prozent) und CFOs (52 Prozent). Im Vergleich dazu sind es weltweit die COOs (62 Prozent) und CFOs (52 Prozent).



Im Einklang mit den globalen Ergebnissen wächst der Einfluss von CIOs und CDOs auf die Entscheidungsfindung. 38 Prozent der CEOs in der DACH-Region und weltweit geben an, dass CIOs, gefolgt von Chief Technology oder Chief Digital Officer (28 Prozent in der DACH-Region und 30 Prozent weltweit) die wichtigsten Entscheidungen in ihrem Unternehmen treffen.

Drei von vier (75 Prozent) der befragten CEOs glauben, dass das Unternehmen mit der am weitesten fortgeschrittenen generativen KI einen Wettbewerbsvorteil haben wird.



Die Hälfte (50 Prozent) der CEOs gibt an, dass sie generative KI bereits in Produkte und Dienstleistungen integrieren. 43 Prozent geben an, dass sie generative KI verwenden, um strategische Entscheidungen zu treffen, und 36 Prozent nutzen die Technologie für operative Entscheidungen.



Während 69 Prozent der befragten CEOs die Vorteile generativer KI in ihrem Unternehmen sehen, stimmen nur 29 Prozent ihren Führungsteams zu, dass sie über das Fachwissen verfügen, um generative KI einzusetzen.



Nur 30 Prozent der Führungskräfte, die keine CEOs sind, geben an, dass ihr Unternehmen bereit ist, generative KI verantwortungsvoll einzusetzen.

Etwa 43 Prozent der befragten CEOs geben an, dass sie ihre Belegschaft aufgrund generativer KI reduziert oder anderweitig eingesetzt haben, wobei weitere 28 Prozent angaben, dass sie dies in den nächsten 12 Monaten planen.



Gleichzeitig haben 46 Prozent der befragten CEOs aufgrund von generativer KI zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, wobei 26 Prozent angaben, dass sie weitere Einstellungen planen.



Dennoch hat weniger als einer von drei CEOs (28 Prozent) die potenziellen Auswirkungen generativer KI auf ihre Belegschaft bewertet, und 36 Prozent geben an, dies in den nächsten 12 Monaten zu planen.

Die Ergebnisse auf globaler Ebene fallen anders aus: Hier sieht fast die Hälfte der CEOs die Produktivität als ihre höchste Priorität (48 Prozent). Dennoch erkennen CEOs global an, dass die technologische Modernisierung der Schlüssel zum Erreichen ihrer Produktivitätsziele ist, und stufen sie weltweit als zweithöchste Priorität ein (45 Prozent), so eine IBM-Studie unter CEOs.Die Studie ergab auch, dass drei Viertel der befragten CEOs glauben, dass der Wettbewerbsvorteil davon abhängen wird, wer über die fortschrittlichste generative KI verfügt. Allerdings wägen die Führungskräfte auch potenzielle Risiken oder Hindernisse der Technologie wie Voreingenommenheit, Ethik und Sicherheit ab. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der befragten CEOs ist über die Datensicherheit besorgt, und 48 Prozent machen sich Sorgen über Voreingenommenheit oder Datengenauigkeit.Es gibt zudem eine Diskrepanz zwischen CEOs und ihren Teams, wenn es um die KI-Bereitschaft geht. Die Hälfte (50 Prozent) der CEOs in den USA gibt an, dass sie generative KI bereits in Produkte und Dienstleistungen integrieren, und 43 Prozent sagen, dass sie generative KI zur Unterstützung strategischer Entscheidungen nutzen. Dennoch sind nur 29 Prozent der Führungskräfte der Meinung, dass sie über das interne Fachwissen verfügen, um generative KI einzusetzen; nur 30 Prozent der Führungskräfte in den USA, die keine CEOs sind, sagen, dass ihr Unternehmen bereit ist, generative KI verantwortungsvoll einzusetzen.Eine separate Umfrage unter 200 US-CEOs, die multinationale Unternehmen leiten, zeigt, dass sie bereit sind, generative KI einzuführen, aber andere Führungskräfte haben Vorbehalte.Generative KI treibt den Wandel in der Arbeitswelt voran, aber eine umfassendere Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Belegschaft steht noch aus.Die Ergebnisse beruhen auf der Studie "CEO-Entscheidungsfindung im Zeitalter der KI", die eine Befragung von 200 US-CEOs multinationaler Unternehmen zu ihrer Reaktion auf generative KI beinhaltet. Erstellt hat sie IBM