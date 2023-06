Arbeitswelt in KI-Zeiten: Wer die guten Chancen hat

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Diejenigen Unternehmen sind gut vorbereitet, die in die Ausbildung ihrer Mitarbeitenden investieren - und die die Voraussetzungen schaffen, mit Daten kompetent umzugehen.

Es sind vor allem die Marketingdisziplinen, die beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Vorreiter sind. Eine Rolle, die das Marketing schon immer in der Geschichte der digitalen Wirtschaft innehatte.So belegt die aktuelle Studie 'Künstliche Intelligenz im Marketing' von SRH Berlin University of Applied Sciences unter der Leitung von Prof. Dr. Claudia Bünte , dass die Nutzung von KI im Marketing deutlich zunimmt: Marketing-ManagerInnen nutzen KI mittlerweile in allen fünf Kernbereichen des Marketings - Consumer Insights, Strategie, Produkt/Preis, Werbung/Vertrieb und Performance Management.Für die mittlerweil