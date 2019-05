B2B-Einkauf: Digitale Ambition, aber analoge Realität

Über 70 Prozent der Einkaufsverantwortlichen sehen das Fehlen und die geringe Qualität von Datenanalysen als bedeutendes Problem für den Einkauf. Dies sind die Ergebnisse der aktuellen Einkaufsstudie "Digital Transformation in Procurement" von Camelot Management Consultants . Die Studie zeigt, wie wichtig es ist, die Einkaufsstrategie im Einklang mit der Digitalisierung sowie mit einem starken Fokus auf Veränderungsmanagement weiterzuentwickeln. Zu wenig genutzte Daten (71 Prozent), die Verwendung veralteter Technologie (51 Prozent) und mangelnde Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens (36 Prozent) sind einige der Herausforderungen, mit denen der Einkauf derzeit zu kämpfen hat. Die Hälfte der Studienteilnehmer nennen Veränderungsmanagement, Einbindung der Führungsebene und Aufbau von Know-how als kritische Erfolgsfaktoren für Digitalisierungsinitiativen.Einkaufsverantwortliche zeigen eine klare Erwartungshaltung in Bezug auf Digitalisierungsprojekte: Für sie liegt der Mehrwert von Digitalisierungsinitiativen in Prozessoptimierungen (75 Prozent) und Kostensenkungen (59 Prozent).Den Studienautoren zufolge sehen Einkaufsorganisationen klar die Bedeutung digitaler Technologien für die Umsetzung der Einkaufsstrategie. In der Realität hinkt die Nutzung dieser Technologien den digitalen Ambitionen allerdings noch deutlich hinterher.