M&A-Report: Fintech und Insurtech mit Rekordinvestitionen

Bild: Jochen Zick, action press Der Handel mit Unternehmenswerten hat zuletzt bei Fintechs und Insuretechs wieder zugelegt

Laut dem neuesten globalen M&A-Marktreport des internationalen Technologieberaters Hampleton Partners haben die Transaktions- und Fundraisingwerte in der Fintech - und Insurtech -Branche Rekordwerte in der ersten Jahreshälfte 2019 erreicht.Drei Megadeals im Gesamtwert von 87 Milliarden US-Dollar bilden bei den Fintechs die Grundlage für einen rekordverdächtigen Transaktionswert von insgesamt 120 Milliarden US-Dollar in diesem Zeitraum. Damit ist seit dem Einbruch des Marktes im zweiten Halbjahr 2018 wieder eine Revitalisierung sowie ein allgemeiner Trend zu größeren M&A-Deals erkennbar: 65 Prozent der Abschlüsse überstiegen im einer Wert von 100 Millionen Dollar; 2018 waren es nur 54 Prozent.Auch unter den Insurtech-Unternehmen bringen neue und bestehende Player Bewegung in den Markt. Die Technologie und Software für die Versicherungsindustrie wurde bislang von traditionellen Anbietern bereitgestellt, die ihr Produkte für den Mainstreammarkt konzipiert haben. Inzwischen betreten jedoch vermehrt Start-up die Bühne, die das Angebot an Versicherungssoftware erheblich verändern. Die wichtigsten Technologischen Stichworte sind Mobile, AI, Blockchain Data, Predictive Analytics und IoT, mit denen neue Businessmodelle wie Mikro-Versicherungen, Usage-Based-Insurance (UBI), Versicherungen für Mobility-as-a-Service (MaaS) und Pay-as-you-Drive realsiert werden.Der aktuelle Hampleton Partners Report zeigt, dass fast ein Drittel der Insurtech-Investitionen auf europäische Unternehmen abzielte, wobei der globale Investitionsanteil Europas von 23 Prozent auf 31 Prozent stieg. An der Spitze dieses Trends stehen die Insurtech-Hubs in Deutschland, Großbritannien und Frankreich - die Hälfte der zehn größten Insurtech-Investitionen floss 2018 in Unternehmen mit Sitz in Berlin.Die Reports des internationalen Beratungsunternehmens Hampleton Partners unterstützen Unternehmensinhaber, Verkäufer, Käufer und Investoren im Technologie-Sektor bei Bewertungen sowie bei der Planung eventueller eigener M&A- oder Investitions-Aktivitäten. Hampleton Partners stellt Interessenten seine Reports kostenlos zur Verfügung.