Unternehmen fahren Agenturbudgets zurück

Die durchschnittliche Höhe der Marketingbudgets ist auf 7,7 Prozent des Gesamtumsatzes gesunken, gegenüber 9,1 Prozent im Jahr 2023, so die 'CMO Spend Survey' Umfrage von von Gartner unter 395 CMOs und Marketingleitern. "CMOs leben in einer 'Ära des Weniger'", sagte Gartners Chefforscher Ewan McIntyre . In den vier Jahren vor der Pandemie lagen die durchschnittlichen Marketingbudgets bei 11 Prozent des Gesamtumsatzes. In den vier Jahren danach sind sie auf 8,2 Prozent gesunken."Trotz der finanziellen Herausforderungen glaubt die Mehrheit der CMOs, dass KI den Tag retten kann", so McIntyre. 64 Prozent der CMOs geben an, dass ihnen das Budget für die Umsetzung ihrer Strategie 2024 fehlt, aber GenKI biete die Möglichkeit