Social Media und Massen-Manipulation: Bedrohungsszenarien für die Bundestagswahl 

TL;DR Die (nie nachgewiesene) wahlentscheidende Bedeutung von Social Media funktioniert in Deutschland gänzlich anders - hier ist es vor allem ein gegenöffentliches und Mobilisierungstool.

Social Media als Wahlkampfhelfer: Deutschland und die USA im Vergleich

Die Wahlniederlage Donald Trumps vor einigen Tagen und seine überraschende Wahl 2016 haben einen fundamentalen Unterschied, was die Rolle der Interaktivbranche angeht: Nach seinem unerwarteten Triumph vor vier Jahren entbrannte eine breite Diskussion, welchen Anteil daran wohl Social Media gehabt haben mochte - mit Analysen, in denen stets die Begriffe Microtargeting und Cambridge Analytica kursierten - das eine ein Werkzeug, das andere eine Firma, denen die Medien im Nachgang der Wahl "schon fast alchemistische Kräfte" zuschrieb, wie es Wolfgang Schweiger formuliert, Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt interaktive Medien- und Onlinekommunikation an der Universität Hohenheim Beim Sieg von Joseph Robinette Biden dagegen, der deutlicher und klarer ausfiel als die Wahl von Trump, blieb die analoge Diskussion nicht nur aus - kein Medium scheint auch nur die Idee gehabt zu haben, den Triumph Social Media zuzuschreiben. Hier liegt bereits ein erster Hinweis darauf, wie genau Social Media in einer Wahl wirkt - wo seine Potenziale und wo die Grenzen liegen. Und mehr noch: Es wirft etwas Licht auf die Frage, inwiefern die Bundestagswahl in 314 Tagen mit Social Media entschieden werden wird.Offenbar schreiben wir sozialen Medien keine systemstabilisierende, sondern eher eine antidemokratische Rolle im Wahlkamf zu: Facebook etwa ist eine Bedrohung, so