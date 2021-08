Affiliate-Konsolidierung: Yieldkit und Digidip gehen zusammen 

Sabrina Spielberger, CEO Digidip

"Zusammengenommen wurden über Digidip und Yieldkit im Jahr 2020 global 2,4 Mrd. Euro an Umsätzen im E-Commerce für Advertiser generiert. Bereits jetzt ist das Duo in Europa Marktführer und zählt in den USA zu den Top drei"

, jubelt Investor Waterland . Die beiden Unternehmen Digidip und Yieldkit ergänzten sich in ihren Portfolios und sollen "ihre weltweit führenden Marktpositionen in den Bereichen Commerce Content und Affiliate Marketing weiter ausbauen", heißt es in einer Erklärung.Yieldkit ist eine Technologie-Plattform für Content-Monetarisierung und hat sich auf Commerce Content, Affiliate und Performance Marketing spezialisiert. Das Unternehmen schließt die Lücke zwischen Content und Commerce und verbindet 5.000 Publisher und 72 Netzwerke mit 50.000 Advertisern in mehr als 160 Ländern. Das Matching erfolgt über Turnkey Solutions mit maschinellem Lernen für kontextuelles und semantisches Targeting. Zudem unterstützen fünf APIs diejenigen Publisher, die sich noch mehr Flexibilität und individuelle Integrationen wünschen. Digidip wurde 2013 von Sabrina Spielberger in Berlin gegründet. Das Affiliate-Marketing-Unternehmen hat sich auf die Content- und Performance-Analyse spezialisiert und bietet Technologie-Produkte für die Content-Monetarisierung besonders im Segment Premium-Publisher. An das Meta-Netzwerk sind mehr als 100 Netzwerke mit mehr als 40.000 Händlern weltweit angeschlossen. Pro Tag vermittelt Digidip mehr als vier Millionen Nutzer von Publishing-Angeboten an Onlineshops. Digidip ist in 40 Ländern weltweit aktiv, zu den wichtigsten Märkten gehören USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich.