Gamescom 2020 findet rein digital statt

Das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August hat direkte Auswirkungen auf die Durchführung der Gamescom 2020 auf dem Kölner Messegelände: Der Veranstalter will in diesem Jahr auf die Business Area und die Entertainment Area - also auf die Ausstellung in den Messehallen - verzichten. Stattdessen soll die Gamescom digital stattfinden. Am Ausbau dieser Formate und der Einführung zusätzlicher Module werde derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Auch die Entwickler-Konferenz devcom wird nach der gestrigen Entscheidung, keine Großveranstaltungen bis Ende August zuzulassen, ausschließlich digital stattfinden.Erste konkrete Informationen zur digitalen Gamescom sollen Mitte Mai bekannt gegeben werden. Fest steht, dass nicht nur den Besuchern die bereits bezahlten Tickets erstattet, sondern auch den Ausstellern, die an die Koelnmesse geleisteten Zahlungen zu 100 Prozent zurückerstattet werden. Zur Abwicklung der Erstattungen von Tickets und Buchungen wird es in den kommenden Wochen weitere Informationen geben.