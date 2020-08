Otto verkauft Hermes-Anteile

"Das enorm hohe Interesse von potenziellen Marktpartnern an einer Beteiligung spiegelt die Attraktivität des Marktsegments und die hervorragende Marktstellung von Hermes in den beiden bedeutendsten Märkten Europas wider. Die Partnerschaft mit Advent gibt beiden Gesellschaften weiteren Spielraum für wichtige Investitionen und schafft damit optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum"

, sagt Kay Schiebur Vorstand für den Bereich Services. Aber auch die Logistik-Expertise von Advent, beispielsweise im Bereich der alternativen Zustellmöglichkeiten, solle Otto helfen, sein Geschäftsmodell weiter zu entwickeln.Sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland konnte Hermes in den vergangenen Jahren seine Marktposition kontinuierlich stärken - im Geschäftsjahr 2019/20 haben die Unternehmen über 760 Millionen Sendungen transportiert. Im aktuellen Geschäftsjahr verzeichnen beide Gesellschaften im Kontext der Corona-Pandemie ein hohes Mengenwachstum. In Reaktion darauf und vor dem Hintergrund des zu erwartenden anhaltenden Wachstums in der Paketzustellungsbranche baut Hermes seine Personalkapazitäten weiter aus.Mit diesem Schritt behält die Otto Group in ihrem Kernmarkt Deutschland die Mehrheit der Anteile an Hermes Germany. In Großbritannien gibt die Otto Group die Mehrheit an Hermes UK ab, behält aber ein Mitspracherecht bei wichtigen strategischen Entscheidungen. Die operative Führung beider Gesellschaften wird vom jeweils aktuellen Management fortgeführt. Die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Auftraggebern von Hermes bleibt ebenfalls unberührt.Die Beteiligung von Advent an Hermes Germany umfasst außerdem die weiteren Konzerngesellschaften der Hermes Germany Group, BorderGuru und Liefery , sowie den Anteil der Hermes Germany am Joint Venture ParcelLock . Von der Partnerschaft unberührt bleiben die Aktivitäten von Hermes in Russland, Frankreich und Österreich, die Dachgesellschaft Hermes Europe sowie die Unternehmen, die nicht in der Paketzustellung aktiv sind.