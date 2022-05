Tech-Tidbits: IT-Kongress Moderation via Avataren, erster DPD Store

Avatare moderieren erstmalig ITSM Horizon

Anders als 2020 und 2021 sollen Avatare 2022 gänzlich durch das Programm der am 28. und 29. September stattfindenden Edition des internationalen 3D-Online-Kongresses führen. Sie sollen die Moderation übernehmen, Speaker, Vorträge und Diskussionsrunden ankündigen und Fragen aufnehmen. Eine begleitende Messe, auf der Aussteller in einer virtuellen Messehalle ihre Produkte, IT-Entwicklungen und Dienstleistungen zeigen, ist Bestandteil des Kongresses. Zudem können auf einer Plaza und in einer virtuellen Beach Bar alle Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen. Aus der Corona-Pandemie und der mit ihr einhergehenden plötzlichen Absage aller Präsenz-Veranstaltungen hervorgegangen, findet der virtuelle Kongress IT Service Management ITSM HORIZON in diesem Jahr zum dritten Mal infolge statt. Die Teilnahme ist kostenlos.Trotz gesetzlicher Maßnahmen bleiben Energieversorger im Fokus von Cyberangriffen. Besonders sensibel sind dabei die für einen sicheren Netzbetrieb zuständigen Netzleitwarten. In Ihnen werden täglich tausende Daten und Messwerte analysiert, daraus kritische Betriebssituationen erkannt und entsprechende Schalt- und Regelvorgänge abgeleitet. Verschafft sich ein Angreifer hier von außen Zugriff und werden z.B. Messwerte absichtlich manipuliert, kann das zu falschen Schalthandlungen bis hin zum Black-Out als Worst-Case-Szenario führen. Nun haben ForscherInnen des Fraunhofer IOSB-AST (Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung) ein KI-basiertes Verfahren entwickelt, mit welchem der Netzwerkverkehr zwischen elektrischem Netz und Leitsystem automatisiert und in Echtzeit auf auffällige Muster bzw. Anomalien geprüft werden kann. Das Ergebnis ist eine KI-unterstützte, intelligente Überwachungslösung für Netzleitsysteme, welche zunächst das Normalverhalten auf Mess- und Kommunikationsebene automatisch anlernt. Die Software kann dabei nicht nur die aktuelle Betriebssituation sowie technische Ausfälle oder Störungen, sondern auch Anomalien in den Messwerten bzw. dem Datenverkehr zwischen elektrischem Netz und Leitsystem erkennen.Mit OroMarketplace, bietet die Digitalagentur DMK E-Business in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Softwarehersteller Oro Inc. eine individualisierbare Open-Source-Software speziell für den B2B-Handel. Ziel ist es Unternehmen zu ermöglichen unabhängig von großen Drittanbieter-Plattformen zu agieren. Die Software verfügt bereits in der Basisversion über einen Großteil der notwendigen Funktionen, sodass es nicht erforderlich ist, separate E-Commerce-, Content-Management- oder CRM-Lösungen zu integrieren. Das integrierte CRM ermöglicht es dem Plattformbetreiber von Anfang an, einen umfassenden Überblick über die Kunden zu erhalten und die Customer Journey zu optimieren. Marktplatzbetreiber können Anbieter verwalten und individuelle Prozesse mit der Workflow Engine einrichten.In Berlin eröffnet DPD seinen ersten Unternehmenseigenen DPD-Store in Deutschland. Der Store soll es den Verbrauchern im Einzugsgebiet ermöglichen, ihre Bestellungen direkt in den bundesweit ersten DPD Store schicken zu lassen, den Einkauf dort in entspannter Atmosphäre an- und auszuprobieren und Retouren gleich bequem in Auftrag zu geben. Weiterhin erhalten nicht mehr benötige Kartons ein neues Leben, indem sie kostenlos weitergegeben werden. Außerdem fungiert der Shop als Mikrodepot, von dem aus Pakete mit dem elektrischen Lastenfahrrad in die Nachbarschaft ausgeliefert werden. Mit dem selbstbetriebenen Store startet DPD einen Versuch mit Modellcharakter. Langfristig soll das Konzept deutschlandweit umgesetzt werden.