Tech-Tidbits: Audioplay, Metaverse-Entwicklung, kleinste LED-Light-Engine

26.04.2022 Was uns in der vergangenen Woche an Entwicklungen, Produkten und Service aufgefallen ist:

Infosys macht die Übernahme von oddity fix

Audiospur statt Videospots

Limitless startet die nächste Generation der Metaverse-Entwicklung

Dispelix und Avegant kooperieren

NTT DATA ist Premium-Mitglied des CDP Supply Chain Programms

SolarWinds launcht Hybrid Cloud Observability

Die im März vom Anbieter digitaler Services und Beratungsleistungen Infosys angekündigte Übernahme der Agenturgruppe oddity soll abgeschlossen worden sein. Die Akquisition soll die Kreativ-, Branding- und Experience-Design-Kapazitäten von Infosys stärken und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Kunden durch die digitale Transformation zu navigieren. Oddity bringt ein umfassendes Serviceportfolio mit ein. Dies umfasst europaweit unter anderem "digital-first" Markenmanagement und -kommunikation, Inhouse-Produktion - einschließlich Virtual und Augmented Reality -, Experience Design und E-Commerce-Services sowie Erlebnisse für das Metaverse.Der crossmediale Reichweitenvermarkter IP Österreich GmbH erweitert sein Online Video-Angebot um eine neue Werbemöglichkeit. Durch das sogenannte "Audioplay" haben Werbekunden erstmals die Möglichkeit im Umfeld des non-linearen Angebots der IP Österreich anstelle eines Videospots eine Audiospur auszuspielen. Statt des gewohnten Videos können Standbilder eingesetzt werden, die Platz für zusätzliche Informationen zum beworbenen Produkt oder auch Rabatt bzw. Aktionscodes bieten. Ausgespielt wird "Audioplay" auf der Streamingplattform RTL+.Limitless, kündigte die Einführung eines neuen, innovativen Metaverse-Integrationsdienstes für Marken und Unternehmen an. Aufbauend auf den Frameworks ihrer Pionierprojekte, einschließlich des Metaverse-Einhorns Next Earth, bietet Limitless einen einfachen und intuitiven Prozess, um die führende Komplettlösung für etablierte Marken und Startups aller Branchen zu werden, wenn es um den Start im Metaverse geht. Als das umfassendste Paket für den Zugang zum Metaverse auf dem Markt konzentriert sich Limitless auf Unternehmen und VC-gestützte Startups, die Produkte und Dienstleistungen im Metaverse entwickeln wollen.Gemeinsam wollen beide Unternehmen an einer fortschrittlichen optischen Lösung für Augmented Reality arbeiten und beabsichtigen die weltweit kleinste LED-Light-Engine für Augmented Reality mit der Nanotech-verstärkten Wellenleitertechnologie von dem Entwickler und Hersteller von Wellenleitern Dispelix zu optimieren. Die Ergebnisse dieser Partnerschaft werden die Wellenleiter von Dispelix sowohl auf Material- als auch auf Fertigungsebene für eine ideale Kombination mit den neu entwickelten, unglaublich kleinen Projektoren von Technologieunternehmen Avegant optimieren. ist als erstes japanisches Unternehmen dem CDP Supply Chain Programm als Premium-Mitglied beigetreten. CDP (Carbon Disclosure Project) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die eine Plattform für die Offenlegung umweltbezogener Daten betreibt. NTT DATA setzt digitale Technologien ein, um Kunden in einer Vielzahl von Branchen bei der Dekarbonisierung zu unterstützen. Seit dem 1. März 2022 ist das Unternehmen ein CDP Gold Accredited Solutions Provider. hat die Einführung von SolarWinds® Hybrid Cloud Observability auf Basis der SolarWinds Plattform angekündigt. Mit dieser neuen integrierten und kosteneffiziente Full-Stack-Lösung sollen Unternehmen von einer reaktiven zu einer proaktiven IT-Strategie übergehen und somit ihre digitale Transformation beschleunigen können. So sollen integrierte Lösungen Unternehmen jeder Größe und Branche IT-Agilität, Produktivität und praktisch umsetzbare Informationen bieten, unabhängig von der Phase der Modernisierung und Cloud-Migration in welcher sie sich befinden.