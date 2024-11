Der Quell der Customer-Journey: Wo die Deutschen die Produktsuche starten

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Zahl der Informations-Touchpoints steigt, Omnichannel-Kanäle gewinnen an Bedeutung.

Alle, die einen Onlineshop betreiben oder für Handelsmarketing zuständig sind, wissen es: An der Quelle jeder einzelnen Customer Journey steht die Informationsphase der potenziell Kaufenden. Für Marketing- und ECommerce-Verantwortliche, die Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen planen, ist es also entscheidend, genau hier eigene Botschaften zu platzieren. Nur so können sie aus Informationssuchenden Kaufende machen. Dazu müssen die ECommerce-Verantwortlichen allerdings detailliert wissen, wo genau sich die Menschen vor dem Onlinekauf informieren.Unsere Studie ermitte