Deutschlandstudie Informationssuche: Wo die Quelle der Customer Journey liegt

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Zahl der Quellen steigt, die VerbraucherInnen vor einem Onlinekauf nutzen.

Alle, die einen Onlineshop betreiben oder für Handelsmarketing zuständig sind, wissen es: An der Quelle jeder einzelnen Customer Journey steht die Informationsphase der potenziell Kaufenden. Für Marketing- und ECommerce-Verantwortliche, die Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen planen, ist es entscheidend, genau an dieser Stelle die eigenen Botschaften zu setzen. Nur so können sie aus Informationssuchenden Kaufende machen. Dazu müssen sie allerdings detailliert wissen, wo genau sich die Einzelnen vor dem Onlinekauf informieren.Unsere Studie ermittelt deswegen genau