Mapp Cloud erweitert Magento-Integration

Onlineshops, die Magento verwenden, haben nun die Möglichkeit, ihre Online-Shops nahtlos in die Mapp Cloud zu integrieren. Dadurch können sie ihren Produktkatalog, das Verhalten der Nutzenden und die Transaktionen in Mapp verknüpfen, um Insight-basierte Kauferlebnisse per E-Mail, SMS, Mobile Push, In-App und WebPush zu ermöglichen. Zusätzlich bietet diese Erweiterung über 20 vorkonfigurierte Dashboards für eCommerce und Consumer Insights, um das Verhalten der User in Echtzeit zu analysieren. Nach Aktivierung der Erweiterung haben eCommerce-Marken die Möglichkeit, ihre Omnichannel-Kampagnen wie Abandoned Cart, New Product Launches, Price Drop und Back-in-Stock effizienter auszuspielen, verspricht der Anbieter.Die erweiterte Integration der Mapp Cloud soll erweiterte ECommerce-Analytics erlauben, erweiterte Userprofile mit Verhaltensdaten bereitstellen, um Präferenzen zu ermitteln, Marketingbotschaften zu personalisieren und gezielte Kampagnen durchzuführen sowie On-Site-Marketingfunktionen bieten, beispielsweise mit personalisierten Nachrichten, Werbeaktionen und Empfehlungen zur Steigerung der Konversionsraten. Ebenfalls integriert ist die Echtzeit-Synchronisation von Bestelldaten, Produktinformationen, Userprofilen und Newsletter-Abonnements sowie nahtlose Marketingkampagnen über mehrere Kanäle, einschließlich E-Mail, SMS, Mobile Push, In-App-Messaging und WebPush.