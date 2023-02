Marketing-Profis bilden sich vermehrt im Strategiebereich weiter

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Customer-Experience-Management: um 449 Prozent gestiegen

Nonverbale Kommunikation: um 268 Prozent gestiegen

Salesforce-Software: um 252 Prozent gestiegen

Bewusstsein: um 825 Prozent gestiegen

Jobsuche: um 425 Prozent gestiegen

TOEIC (Test of English for International Communication): um 232 Prozent gestiegen

Das ist durchaus sinnvoll, wenn man bedenkt, dass 90 Prozent der Marketingprofis angeben, dass sich ihre Digital Engagement-Strategie seit der Zeit vor der Pandemie etwas oder vollständig geändert hat. Das sind Ergebnisse des 'Workplace Learning Trends Reports' von Udemy , Anbieter für Online-Lernen und -Lehren.Die am häufigsten nachgefragten unternehmerischen Fähigkeiten fielen in die Kategorien Kommunikation und Projektmanagement. Vor allem die heutige hybride Arbeitswelt bietet kaum Platz für Missverständnisse aufgrund von schlechter Kommunikation zwischen den Parteien. Den höchsten Zuwachs an Lernenden imsieht Udemy bei diesen Skills:Im Bereich derzeichnet sich ein Trend zum Jobwechsel ab. Für die Jobsuche relevante Skills werden vermehrt nachgefragt. Zudem konzentrieren sich vier der zehn am meisten konsumierten Skills in diesem Bereich auf das Erlernen einer Fremdsprache, ein Indikator, dass sich vermehrt Arbeitnehmende auf neue Positionen vorbereiten. Zusätzlich ist Stressbewältigung für viele ein großes Thema. Kurse rund um Produktivität und Zeitmanagement wurden am häufigsten konsumiert, das Thema Bewusstsein verzeichnet den höchsten Anstieg. Den meisten Zuwachs haben Kurse aus diesen Bereichen: