Wie Agenturen in Weiterbildung investieren sollten

14.10.2022 - Frage: "Was tue ich, wenn ich meinen Mitarbeitenden Weiterbildung bezahle und sie kündigen?" Gegenfrage: "Was tust Du, wenn Du es nicht machst, und sie bleiben?" Wo der Lerncontent herkommt, wie man Lern-Zeitbudgets herbeizaubert und was das alles kostet.