Deutsche fordern Kennzeichnung von KI in Werbung

Technologie

Deutsche zeigen Interesse an KI-Kampagnen

Die große Mehrheit von 96 Prozent der Deutschen hat bereits von KI gehört, wobei 34 Prozent in der Lage sind, zu erklären, was es ist. Zwei von drei von ihnen haben auch schon einmal etwas von KI-Werbekampagnen gehört. 81 Prozent der Deutschen fordern, dass KI-generierte Inhalte klar gekennzeichnet werden. Besonders in der jüngsten Altersgruppe (16-24 Jahre) ist die Skepsis gegenüber KI-Werbung mit 42 Prozent am höchsten. Das sind die zentralen Ergebnisse einer Umfrage von appinio Die KI-Werbekampagne von der Modemarke Mango , die mit KI-generierten Models wirbt, hat große Aufmerksamkeit in Deutschland erregt. Zwei von drei Befragten, die schon einmal von KI gehört haben, haben bereits von KI-Werbekampagnen gehört - jedem Vierten von ihnen ist auch die KI-Kampagne von Mango bekannt.Doch: Wie realitätsnah werden die KI-generierten Inhalte empfunden? Und beeinflussen sie das Vertrauen in die Marke? Appinio hat 1.000 Personen ein Bild der aktuellen Mango-Kampagne vorgelegt - das Ergebnis: 72 Prozent der Befragten empfinden die Darstellung der Models und Kleidung als realitätsnah. Dabei unterscheiden sich die Altersgruppen kaum. Auch in der Ästhetik punktet die Kampagne: Zwei Drittel der Befragten bewerten die Ästhetik und Präsentation der Kampagne als (sehr) gut und 62 Prozent zeigen Verständnis für den Einsatz von KI aus Kostengründen.Den Einfluss der Kampagne auf das Vertrauen in die Marke Mango bewertet der Großteil neutral (41 Prozent), mehr als jeder Dritte (38 Prozent) sogar als (sehr) positiv und jeder Fünfte (21 Prozent) als (sehr) negativ. Für 54 Prozent der bisherigen Mango-Kundinnen und Kunden bleibt die Loyalität zur Marke unverändert, während 63 Prozent aller Befragten angeben, in Zukunft bei Mango einkaufen zu wollen.Unter dem Strich fordern dennoch 81 Prozent der Deutschen, dass KI-generierte Inhalte klar gekennzeichnet werden. Besonders in der jüngsten Altersgruppe (16-24 Jahre) ist die Skepsis gegenüber KI-Werbung mit 42 Prozent am höchsten.