Sieben Trends im Webdesign für 2021 

13.11.2020 Was geht? Was bleibt? Was ist neu? Wer eine unternehmerische Website oder einen Online-Shop gewinnbringend betreiben will, muss immer auf dem neuesten Stand sein - denn die Konkurrenz schläft nicht! Damit die User Experience (UX) für potenzielle Kunden gleichbleibend optimal ist, gilt es, von Zeit zu Zeit an der Website ein paar Schrauben zu drehen - man muss nur wissen, welche.

1. Webdesign mit Wow-Effekten

2. Bewegung bringt Spannung

3. Responsive Webdesign

4. Grafiken, Illustrationen und Animationen

5. Ultimativer Page-Speed

6. Praktischer Hamburger Icon

7. Filme mit dem gewissen Etwas

Laut Statistischem Bundesamt machen 63 Prozent der Unternehmen mit 1 bis 9 Beschäftigten mit einer eigenen Website auf ihr Angebot oder ihre Leistungen aufmerksam, 97 Prozent sind es bei Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern (Stand 2019). Die Konkurrenz im Internet ist also fast genauso groß wie auf dem analogen Markt. Damit ein Unternehmen aus der Masse an Webseiten heraussticht und die Internetsurfer im besten Fall begeistert, ist ein ansprechend trendiges Webdesign das A und O. Ein guter Grund für Unternehmen, ihr Schaufenster und ihren Verkaufsstand im Netz immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Sonst sind die Seitenbesucher schneller weg, als die Seite hochgeladen werden kann. Eric Kaiser , Geschäftsführer von der Marketing-Agentur We like Social Media mit Sitz in Berlin und im Schwarzwald, verrät die sieben wichtigsten Webdesign-Trends 2021.Excitement ist das, was der Internetsurfer im Netz heute sucht. Ein wichtiger Aspekt ist zunächst einmal, moderne, auffällige Farben und spannende Farbverläufe zu wählen. Sie sind der Eyecatcher, der die erste Aufmerksamkeit erregt. Trend-Farben werden 2021 kräftige Blau- und Rottöne, Pastell und minimalistisches, aber wirkungsvolles Schwarz-Weiß sein. Grundsätzlich gilt: Die Farbe muss zum Thema beziehungsweise zum Angebot passen!Ein immer wieder neuer Wow-Effekt kann mit Bewegung erzeugt werden. Webdesign Trend 2021 ist der Parallax-Effekt: Header, Bilder und Animationen bewegen sich unterschiedlich schnell zueinander und erzeugen eine spannende Dreidimensionalität.Responsive Webdesign ist heute der Standard, wer im Jahr 2021 keine responsive Webseite besitzt wird nach und nach von Google fallen gelassen. Da mobile Geräte mit einer kleineren Auflösung wie Smartphones und Tablets eine immer wichtigere Rolle spielen und weit verbreitet sind, lautet die höchste Priorität beim Webdesign: "Mobile first"Alles Bildliche wird harmonisch ins Webdesign eingebaut und präsentiert den Webseitenbesuchern Informationen auf die hippe Art. Gleichzeitig werden Grafiken, Illustrationen und Animationen optimal komprimiert, sodass sie den Schnellaufbau der Webseite nicht negativ beeinflussen.Der Schnellere gewinnt auch 2021! Ob auf dem Rechner oder auf dem Smartphone, die Seite muss trotz der Vielfalt ruck, zuck geladen sein. Der richtige Kurs ist also: Webdesign mit Wow-Effekten kombiniert mit perfekter Performance.Wer es jetzt noch nicht hat, sollte darüber nachdenken: Mit den drei kleinen Balken im Header (Hamburger Icon) können User ganz bequem durch die kompletten Menüs geführt werden. Das ist vor allem bei den kleineren Endgeräten wie Smartphone und Tablet wichtig, denn hier ist die Ansicht entscheidend. Ein mobiles Webdesign erhöht die Customer Experience, die Website gewinnt an Traffic.Videos sind schon seit geraumer Zeit absolut in, werden aber in Zukunft noch bedeutender sein. Aufmerksamkeit erreicht man durch echte Authentizität und narrative Form. Hier ist der Trend das emotionale Storytelling.Sein Fazit: Wer als Webseiten-Betreiber seine Online-Präsenz kontinuierlich aktualisiert und das Webdesign den Trends anpasst, gewinnt bei den Kunden - und bei den Suchmaschinen in Sachen Ranking.