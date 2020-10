50+ Testideen für A/B-Testing und -Optimierung 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Auch wenn das Thema A/B-Test leicht angestaubt klingt, es ist für jeden Shopbetreiber und Marketeer unabdingbar.

Der 300 Millionen Dollar CTA-Button

Die nachfolgenden Testideen sind ein guter Ausgangspunkt, um eine nutzerzentrierte Hypothese zu formulieren. Die Hypothese beschreibt ein klar definiertes Kundenproblem, die mögliche Lösung und zeigt das erwartete Ergebnis auf, das direkt mit dem zu messenden KPI in Verbindung steht. Wie eine Hypothese formuliert und priorisiert wird, erfahren Sie im ersten Teil A/B-Testing und -Optimierung: So gehen Sie richtig vor Bevor wir die Testideen im Onlineshop und fürs EMail-Marketing vorstellen, zuerst eine kurze Geschichte:Kennen Sie die "300 Millionen Dollar Button"-Geschichte von Jared M. Spool? Er arbeitete an einer großen ECommerce-Website mit einem typischen Formular als Teil des Checkout-Prozesses.Nachdem der Benutzer den Einkaufswagen gefüllt hatte und bezahlen wollte, wurde er auf einer Seite weitergeleitet mit einem einfachen Formular. Das Formular beinhaltete nur zwei Felder, die EMail-Adresse und das Passwort. Die call-to-action (CTA)-Buttons waren "Login" und "Registrieren" und ein Link auf die Seite "Passwort vergessen". Eine typische Seite, die überall im E-Commerce genutzt wird.Die Macher der Website gingen davon aus, dass jeder Benutzer, der ein Produkt kaufen würde, sich vor der Zahlung registrieren lassen sollte. Der Benutzer sollte nur eine EMail-Adresse und ein Passwort angeben.Nun stellte sich heraus, dass dieses einfache Formular sowohl für Neukunden als auch für wiederkehrende Kunden eine enorme Barriere darstellte. Neukund