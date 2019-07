Onlinehandel: Jeder zweite würde Auto kaufen - wenn Visualisierung überzeugt

Bild: Daimler AG,

Conversion Rate bei Videos um 72 Prozent höher

Das Startup MotorK hat untersucht, wie Verbraucher ihre Online-Beziehung zum Autohaus wahrnehmen und was Autohäuser benötigen, um ihren Kaufprozess digitaler zu gestalten. Demnach sind Bilder und Videos unverzichtbare Elemente bei der Auswahl des richtigen Autos, da der Auswahlprozess meist online startet: Google hat bekannt gegeben, dass 92 Prozent der Menschen, die ein Auto kaufen wollen, ihre Suche im Internet beginnen. Laut MotorK glauben 93 Prozent der Verbraucher, die ein Auto suchen, dass Bilder ein entscheidendes Kriterium sind, um herauszufinden, ob sie ein Auto kaufen oder nicht. 71 Prozent gaben an, dass Videos genauso relevant sind.Die Daten wurden in einer Stichprobe von 5.000 Interessierten auf der Suche nach einem neuen Auto in Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland ermittelt. Sie entsprechen den Trends von DriveK.de , dem neuen Automobilmarktplatz von MotorK: Die Conversion Rate (der Faktor zu Suchanfragen, aus denen Angebotsanfragen oder Probefahrten entstehen) von Personen, die sich 360-Grad-Bilder ansehen konnten, ist um 29 Prozent höher als bei Personen, die keine Bilder gesehen haben. Darüber hinaus ist die Conversion Rate von Menschen, die sich ein Video eines Autos angesehen haben, 72 Prozent höher als bei Vergleichspersonen, die keins gesehen haben.Auch Social Media stellen für Autohändler ein noch nicht gänzlich genutztes Terrain dar, das genauer in Betracht gezogen werden muss. Laut Facebook ist die Automotive-Community eine der größten und aktivsten Communities auf Instagram: Allein im Januar 2019 wurden 54,7 Millionen Inhalte auf Instagram mit dem Hashtag "#car" veröffentlicht. Automobilhersteller, Händler und Keyplayer interagieren mit den Nutzern, die ihre Leidenschaft über Feeds, Stories und Instagram TV teilen: Bilder und Videos können also zu einem wichtigen Treiber beim Kauf eines Autos werden.