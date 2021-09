Wie man Agenturkreativität automatisiert 

24.09.2021 In Zukunft werden Kreation und Automatisierung im kreativsten Prozess des Marketings zusammenwachsen: Bei der Definition, dem Aufbau und der Pflege der Marke. Was das für Jobs und Prozesse, Aufgaben und Karrieren im Marketing bedeutet.

So richtig weit hat sich das Thema Automatisierung der Markenarbeit noch nicht entwickelt, nicht zuletzt, weil man noch nicht wirklich weiß, was dabei herauskommt, wenn man alles Maschinen überlässt. Doch will das überhaupt jemand?



Im Videopodcast diskutieren iBusiness-Analystin Christina Rose und Herausgeber Joachim Graf über die Vorteile der Automatisierung, über Machine Learning in den Tiefen des Kunden-Kauderwelsch und warum gerade in großen Unternehmen Agenturen viel Arbeit in die klassische Markenarbeit stecken, die aber nie den Weg in den Corporate Design Guide findet.





To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Der Roboter in der Agentur bleibt auf absehbare Zeit allerdings Science-Fiction. Und doch wird KI auch in kreativen Prozessen Einzug halten, resümieren die beiden. Die Optionen, die Künstliche Intelligenz in diesem Kosmos bietet, sind noch nicht einmal angerissen. Es gibt bereits heute schon spannende Anwendungen, die aber oft noch unter dem Radar fliegen, wie beispielsweise im Umfeld der Bildgenerierung. Tools wie Sequel von Runway geben einen ersten Eindruck, was dort gerade alles passiert.