Über Hundewelpen und die Antwort auf die Frage, wie man ein höheres Gehalt bekommt - Der Wochenrückblick auf iBusiness

Süsse Hundebabys sind die Zauberwaffe im E-Commerce

Geimpfte und Ungeimpfte im eigenen Unternehmen: Was erlaubt ist und was nicht

Meine Kollegin Christina Rose hat in ihrer Untersuchung Marketinggehälter: Welchen Schwankungen Ihr Verdienst unterworfen ist ein halbes Dutzend Plattformen und Stellenbörsen über zehn Jahre hinweg ausgewertet. Ihre Analyse: Zu dem Durchschnittsgehalt eines Marketing Managers von gut 60.000 Euro kommen Zuschläge, die sich nach Variablen wie Standort, Personalverantwortung und Unternehmensgröße richten. Wichtig ist dabei, ein externes primäres Geschlechtsorgan zwischen den Beinen zu haben: Im Durchschnitt verdienen Frauen bei gleicher Qualifikation ein Fünftel weniger als ihre männlichen Kollegen - und dieser Gender Gap ist in den vergangenen Jahren sogar noch größer geworden.Rund 5,5 Milliarden Euro Umsatz hat der Fach- und Einzelhandel der Heimtierbranche 2020 erzielt. Deutlich stärker gewachsen, nämlich um 16,6 Prozent, sind die Umsätze, die aus dem Onlinehandel stammen. Susan Rönisch hat die aktuellen Zahlen des deutschen E-Commerce nach Branchen heruntergebrochen und Prognosen für die einzelnen Segmente bis zum Jahr 2025 entwickelt. Die aktuelle Analyse lesen Sie hier:In den USA ordnen die ersten Internetkonzerne eine Impfpflicht für Beschäftigte an - in Deutschland rechtlich unmöglich. Wie Digitalunternehmen mit Impfskeptikern in der Belegschaft umgehen und die Impfbereitschaft steigern können, hat meine Kollegin Frauke Schobelt bei Experten, Betroffenen und Arbeitsrechtlern erfragt. Ihr Bericht aus dem Spannungsfeld zwischen Schwurbelmitarbeitenden, Kollegialität und Sorge um die Gesundheit: