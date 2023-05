Agenturen: Strategie wird relevanter, vielseitiger und stiftet Wert

Strategie keine Aufgabe für FreelancerInnen

Bei 60 Prozent der Agenturen ist der Bereich auch eine Funktion des Managements. Das sind einige der Ergebnisse einer Umfrage des GWA , mit der erstmalig der Status Quo dieser Disziplin in Deutschland erhoben wurde.Das Leistungsportfolio der Agenturen ist dabei breit aufgestellt. Fast alle Agenturen bieten Creative Strategy und Brand Strategy, ein Großteil zudem auch Digital Strategy, Social Media Strategy, Employer Branding und Business Strategy. Bei vielen Agenturen ist Strategie ein eigenständiger Service.Die Größe der Strategie-Abteilung in Agenturen unterscheidet sich stark: Bei 48 Prozent der Agenturen gehören dazu bis zu fünf Prozent der Belegschaft, bei 42 Prozent sind es zwischen fünf und zehn Prozent. Lediglich bei elf Prozent der Befragten arbeiten mehr als zehn Prozent aller KollegInnen in der Strategie. Agenturen beschäftigen hier eher Generalist*innen, die zudem verschiedene Sub-Disziplinen inhaltlich abdecken, und seltener SpezialistInnen.Die meisten StrategInnen haben einen Studienabschluss im Bereich Kommunikation, Betriebswirtschaft oder Psychologie. Auch Ausbildungen, wie beispielsweise im Bereich Marketingkommunikation, können ein Einstieg in die Disziplin sein.Die größte Herausforderung liegt im Bereich Fachkräfte: Mehr als die Hälfte der Agenturen hat offene Stellen in diesem Bereich. Gut die Hälfte der Agenturen haben aktuell vakante Strategie-Positionen, vor allem auf Senior- und Mid-Level. FreelancerInnen werden für Strategie-Aufgaben eher selten gebucht.Zudem fehlt es an Formaten für Fort- und Weiterbildung. Spezielle Ausbildungsangebote für Trainees oder JuniorInnen haben nur ein Drittel der Agenturen. Die Nachfrage in diesem Bereich ist stark.Mit der Initiative 'The Strategy Collective' hat der GWA eine Austauschplattform für StrategInnen geschaffen, um diverse Ausbildungswege sowie Quereinstiege stärker in den Fokus zu rücken. Die Plattform bietet unterschiedliche Formate: im Bereich Fort- und Ausbildung gibt es den Podcast Strat Talks, die Formate Hot House und Insight Studio sowie Partnerschaften wie zum Beispiel mit der Hamburg School of Ideas.