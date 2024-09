Jens Leucke übernimmt Führungsposition bei HubSpot Deutschland

Personalie

Der UX-Anbieter HubSpot hat Jens Leucke zum neuen Senior Sales Director for DACH Corp und Country Leader Germany ernannt. Seit dem 1. September 2024 leitet der 42-Jährige die strategische Entwicklung und Umsetzung in der DACH-Region. Leucke, der zuvor als General Manager bei Pleo für die Expansion in der DACH-Region verantwortlich war, bringt umfangreiche Erfahrung in der Führung und Skalierung von Vertriebsteams mit.Leucke berichtet direkt an Crevan O'Malley, VP Corporate Sales EMEA bei HubSpot. In seiner neuen Rolle wird er den Fokus auf die Weiterentwicklung der KI-gestützten Plattform und des CRM-Systems legen, um KundInnen weltweit eine nahtlose und effiziente Nutzung der Lösungen zu ermöglichen.Vor seiner Tätigkeit bei Pleo war Leucke bei IBM, Dell Technologies und Freshworks aktiv, wo er umfassende Erfahrungen in cloudbasierten Technologien und Kundenmanagement sammelte.