Social Media-Ranking: So aktiv sind die beliebtesten deutschen Modemarken im Internet

Beliebtes Modemarke im Social Web/ Deutschland 2019

(chart: Solvemate)

Auf Facebook verzeichnen die Marken die meisten Anhänger

Boss am aktivsten auf Instagram

Modemarken erreichen nur wenige Nutzer über YouTube

Laut Analyse der die Technologie-Plattform Solvemate ist Adidas ist die unangefochtene Nummer 1 im Internet: Über alle untersuchten Netzwerke hinweg versammelt der Sportartikelhersteller auf seinem Hauptaccount mit 62,5 Millionen Anhängern die meisten Fans hinter sich. Damit liegt das Unternehmen mit großem Abstand vor dem Zweitplatzierten, Puma . Der Erzrivale verzeichnet mit 31,6 Millionen Followern nur knapp halb so viele Fans in den sozialen Medien. Die Accounts der Marke Boss des Konzerns Hugo Boss komplettiert die Top drei mit 15,6 Millionen Followern. Diese setzen sich jedoch rein aus der Gefolgschaft des Modeunternehmens auf Facebook und Instagram zusammen - auf YouTube ist keine Abonnentenzahl angegeben.Facebook behält die größte Reichweite unter den sozialen Netzwerken: Mit insgesamt knapp 87,7 Millionen Abonnenten ist die Zahl der Follower bei den analysierten Modemarken auf Facebook fast doppelt so hoch wie auf Instagram (rund 45,8 Millionen). Den ersten Platz im Markenvergleich belegt Adidas mit 36,7 Millionen Facebook-Fans. Dahinter liegt erneut Erzrivale Puma (20,4 Millionen), gefolgt von C&A (10,7 Millionen).Auf Instagram weist die Kernmarke von Hugo Boss mit 7,4 Millionen die dritthöchste Followerzahl nach Adidas (24,9 Millionen) und Puma (10,7 Millionen) auf. Bei der Zahl der Beiträge liegt das Metzinger Modeunternehmen jedoch ganz vorn: Insgesamt 3.556 Posts hat das Social Media-Team für Boss bisher auf Instagram veröffentlicht. Mit 3.364 veröffentlichten Beiträgen landet Marc Cain auf Platz zwei der aktivsten Instagram-Modemarken. Esprit folgt mit 3.276 Posts. Demnach geht eine hohe Zahl an veröffentlichten Beiträgen nicht automatisch mit einer hohen Followerzahl einher.Ein Blick auf die Engagement-Rate rückt andere Marken in den Fokus: Diese Rate beschreibt die Anzahl der Nutzerinteraktionen mit den geteilten Inhalten im Verhältnis zu der Reichweite des Accounts. Wird diese Quote berücksichtigt, schneidet Jack Wolfskin mit einer Engagement-Rate von 9,4 Prozent bei Weitem am besten ab. Ebenfalls sehr aktiv sind die Follower von dem deutschen Hosenhersteller MAC (4,9 Prozent), sowie Takko (1,9 Prozent).Insgesamt vereinen die untersuchten Marken nur rund 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Der Großteil davon entfällt auf die Anhänger von Adidas (870.000) und Puma (510.000). Ernsting's Family folgt mit weitem Abstand (22.400). Die Kanäle von Boss, Street One und MAC haben hingegen keinerlei Abonnentenzahl angegeben.Am stärksten genutzt wird der eigene Kanal von Puma: 1.263 Videos hat das Unternehmen bereits veröffentlicht - im Vergleich zu 55 Videos auf dem offiziellen Adidas-Kanal. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Jack Wolfskin (564 Beiträge) und Marc Cain (302 Videos).