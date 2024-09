VW wird bei Zum goldenen Hirschen Valley fündig

Social Media

VW-Strategie in die sozialen Medien übersetzen

Mit einer umfassenden Inhouse-Produktion, bestehend aus fünf Studios, eigens entwickelten KI-Tools, Postproduktion und einem Team von über 100 ExpertInnen an fünf Standorten, ist Zum goldenen Hirschen Valley gut aufgestellt, um die Corporate Communications-Ziele der Volkswagen Group zu erfüllen."Unser Setup ermöglicht es, die Volkswagen Group effektiv bei ihrer Mission zu unterstützen, die größte Transformation der Unternehmensgeschichte hin zu elektrischer und digitaler Mobilität kommunikativ zu begleiten", so Jonathan Goutkin , Geschäftsführer von Zum goldenen Hirschen Valley.Mit einem großen Portfolio globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab und innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.Dawid Dudus-Löw , Director Social Media und Mitglied der Geschäftsleitung von Zum goldenen Hirschen Valley, freut sich auf die Herausforderung, die Unternehmensstrategie der Volkswagen Group auf innovative und zielgerichtete Weise in die sozialen Medien zu übersetzen. "Unser Ansatz geht über das bloße Transportieren einer Markenbotschaft hinaus. Wir verknüpfen strategische Expertise mit kreativer Content-Produktion, um authentische Verbindungen zur Zielgruppe zu schaffen", erklärt der Experte.Sina Hildebrandt , Projektlead und Head of Performance Marketing bei Zum goldenen Hirschen ergänzt: "Komplexität zu reduzieren, ohne dabei die Seele zu verlieren - das ist unsere Kunst. Mit Herz und Verstand erwecken wir die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Ein klares, prägnantes Design verstärkt diesen Effekt, indem es die Botschaften der Volkswagen Group optimal transportiert und so nachhaltige Wirkung entfaltet."Zum goldenen Hirschen ist eine der größten inhabergeführten Agenturen in Deutschland. Mit über 330 Mitarbeitenden an sechs Standorten in Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien bieten die Hirschen vollintegrierte Kommunikationslösungen an.