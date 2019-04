Jetzt kommt 'Pokemon Go' als Harry-Potter-Version

Inzwischen läuft die Vorregistrierung von Wizards Unite : 'Repello Muggletum' heisst die Story: Das Hogwarts-Universum läuft Gefahr, enthüllt zu werden! In den vergangenen Wochen seien immer wieder Magiespuren - darunter herrenlose Besen, die hektisch durch die Gegend jagen - in die Mugglewelt durchgedrungen, so eine offizielle Aussendung des Ministeriums. "Wir befürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch die ahnungslosesten Muggle misstrauisch werden." Daher bittet das Ministerium um Mithilfe.Zunächst auf Android soll das Spiel von Ex-Google-Tochter Niantec in den kommenden Wochen erscheinen. Die Vorregistrierung ist bereits möglich. Ähnlich wie bei Pokemon Go muss der Spieler durch die reale Welt marschieren und virtuelle Objekte sammeln und mit ihnen interagieren. Zentraler Unterschied ist, dass es in Wizards Unite drei Klassen mit jeweils einem Talentbaum gibt. Spieler können als eher offensiv ausgerichteter Auror, als eher auf Heilung und Unterstützung spezialisierter Magizoologe sowie als Professor (Allrounder) antreten; ein Wechsel soll jederzeit gestattet sein. Um Zauberdinge einzusammeln oder um sich gegen Dementoren und andere Angreifer zu wehren, muss der Spieler magische Zeichen auf dem Touchscreen seines Smartphones malen und kann dazu auch mit anderen Spielern zusammenarbeiten - ein Feature, dass Niantec von seinem Nerd-Spiel Ingress übernommen hat.Weil die Zielgruppe von Harry Potter älter ist als die Pokemon-Klientel, wird dem Spiel mehr Durchschlagskraft zugetraut. Was auch für Unternehmen gilt, die die herumstromernden Spielerhorden für ihr lokales Marketing nutzen wollen.