Temu sucht deutsche Anbieter für seinen Marktplatz

F2C aus China

Bild: Temu Temu-Werbepräsentation für europäische Händlerakquise

Das Local-to-Local-Modell in der EU sei "für Verkäufer mit Lager- und Fulfillment-Kapazitäten in Übersee zugeschnitten", erklärt Zixia Yi, verantwortlich für Seller Acquisition EU Market von Temu auf Linkedin. Bereits seit Juli ist der Marktplatz offiziell für die Registrierung von Unternehmen mit Sitz in der EU geöffnet. Die jetzt gestartete Kampagne richtet sich speziell an Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und den Niederlanden.Wie bei dem Factory-to-Consumer-Modell (F2C) üblich, müssen Temu-Händler sich um alles kümmern: Von der Produktlistenerstellung über Lagerung vor Ort, die Abwicklung der Bestellungen und das Retourenmanagement. Temu bietet Werbung und Promotion auch für den jeweiligen lokalen Markt. Der Billigmarktplatz verspricht darüberhinaus einen "umfassenden, mehrsprachigen Kundenservice" sowie Einarbeitung und Schulung.Zwar verspricht Temu seinen potenziellen Partnern, dass sie weder Kommission noch Monatspauschale noch Anzeigengebühren zahlen müssen - aber Temu-Händler-to-be müssen ihre Produkte in einem Reverse-Auction-Verfahren für einen (möglichst niedrigen Preis) an Temu anbieten. Den endgültigen Preis auf der Plattform legt dann Temu fest.





Damit stehen Anbietende nicht nur mit Chinahersteller im direkten Preiswettbewerb, sondern kannibalisieren unter Umständen auch ihre eigenen lokalen Kanäle. Temu ist schließlich bekannt dafür, Produkte für Neukunden in großen Stückzahlen als Lockangebot auch kostenlos abzugeben.



Geeignet dürfte das Angebot daher vor allem für Unternehmen sein, die exklusive Produkte selbst herstellen und hohe Stückzahlen ohne Rücksicht auf andere eigene Vertriebskanäle absetzen wollen.