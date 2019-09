Online-Shopping-Vergleich: Mode-Bestellungen im Ausland deutlich preiswerter

25.09.2019 Wer bei einem Online-Versandhändler seine Produkte in Großbritannien anstatt in Deutschland bestellt, kann dabei viel Geld sparen. Im Vergleich von insgesamt sieben führenden Online-Modehäusern unterscheiden sich die Preise für die gleichen Produkte in den beiden Ländern um bis zu 40 Prozent.

Bis zu 40 Prozent können Nutzer beim Kauf im britischen Onlineshop sparen im Vergleich zum deutschen Shop.

(chart: TransferWise)

Bei der Modemarke Boohoo kann demnach am meisten Geld gespart werden, wenn die Bestellung über die englische Webseite vorgenommen wird: Ein Outfit, das im deutschen Onlineshop 100 Euro kostet, ist bei Bestellung in Großbritannien inklusive Versandkosten ganze 37 Euro günstiger. Das entspricht einer Ersparnis von knapp 40 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt TransferWise , Anbieter für Auslandszahlungen, in einer aktuellen Untersuchung.Beim Online-Modehaus Asos wird die Shoppingtour auf diesem Wege ebenfalls deutlich preiswerter: Ein Einkauf im Wert von 100 Euro ist bei einer Bestellung der gleichen Kleidungsstücke über die englische Webseite bis zu 24,50 Euro günstiger. Bei Pretty Little Thing beträgt das Einsparpotenzial rund 24 Euro. Etwas weniger ist es bei Topshop und Urban Outfitters , wo beim Online-Shoppen rund 19 bzw. 14 Euro eingespart werden können.Die durchschnittliche Ersparnis bei allen untersuchten Online-Versandhändlern liegt bei rund 22 Euro. Den geringsten Preisunterschied der Untersuchung verzeichnet Topman mit 13,70 Euro.Bei Bestellungen im günstigeren Ausland müssen Verbraucher jedoch aufpassen. Denn wer in Pfund bezahlen möchte, muss bei seiner Bank oder Anbietern wie Paypal mit versteckten Zusatzkosten rechnen - auch wenn mit der Visa Card bezahlt wird. "Das liegt daran, dass die Institute einen Aufschlag auf den Wechselkurs berechnen, ohne es direkt auszuweisen. Um das zu umgehen, bieten wir unseren Nutzern daher ein Multi-Währungs-Konto an, mit dem sie Zahlungen in mehr als 45 lokalen Währungen günstig und ohne versteckte Kosten tätigen können", so Gina Gallaun , European Product Manager bei TransferWise.