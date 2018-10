SEA: Wie massiv die Amazon-Suche das Geschäftsmodell von Google bedroht

Bild: Adamajreynolds Amazons Day 1 Building (Teil des Hauptquartiers in Seattle)

Es sei als breiter Trend zu beobachten, dass Marken mehr als die Hälfte ihres kompletten Werbebudgets in Amazon-Ads investieren - zuungunsten von Google. Es gehe konkret um Budgetabwanderungen in Höhen von mehreren hundert Millionen Dollar. Hauptgrund soll die exzellente Konversionsrate bei Amazon sein - von allen Suchanfragen bei Amazon enden laut Zahlen der Havas Media Gruppe in 90 Prozent der Fälle mit einer Kaufentscheidung.Damit ist Googles Kerngeschäftsmodell die Suche gleich von zwei Richtungen her bedroht: Zum einen zieht Amazons Effektivität als Produktsuchmaschine Nutzer und Traffic ab, zum anderen zieht die Effektivität als Werbeplattform Budgets ab.