Voice-Search-Analyse: Knapp 80 Prozent aller Antworten stammen aus den ersten drei Google-Treffern

17.07.2019 In Zeiten von Voice Search ist es noch wichtiger, zu den Top-Suchergebnissen bei Google zu gehören. Das belegt eine Analyse der Online-Visibility-Management-Plattform SEMrush: Etwa 80 Prozent der Antworten, die via Sprachsuche ausgespielt werden, kommen aus den ersten drei Ergebnissen. Wie wichtig Voice Search schon heute ist, zeigen aktuelle Zahlen. So nutzen über 20 Prozent der deutschen Verbraucher mindestens einmal pro Woche Sprach-Assistenten.