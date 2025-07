Dirk Huefnagels steigt bei Digitalagentur Lobeco ein

Konzernkarriere mit internationaler Verantwortung

Verstärkung für strategische Ausrichtung und Wachstum

Die Digitalagentur Lobeco mit Sitz in München erweitert ihre Geschäftsführung: Dirk Huefnagels wird ab August neben Lorenz Beringer und Sebastian Iffert Teil des Leitungstrios. Der langjährige Marketing- und Vertriebsmanager bringt umfangreiche Erfahrung aus Handels-, Bank- und Kommunikationskonzernen mit.Huefnagels startete seine Karriere beim Otto Versand in Hamburg und wechselte 1998 zur HypoVereinsbank nach München. Dort verantwortete er später das gesamte Marketing der HVB Group. Nach der Übernahme durch die UniCredit war er globaler Marketingleiter für das Privat- und Firmenkundengeschäft. Zuletzt leitete er das Customer Experience Management sowie das Marketing der HypoVereinsbank.Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Art Directors Club Deutschland. Zudem engagierte sich Huefnagels ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzender des Sponsorenverbands S20.Die Lobeco-Geschäftsführung sieht in der Berufung von Huefnagels einen klaren strategischen Schritt. "Mit seinem Netzwerk, seiner Erfahrung und seiner Fähigkeit, Entscheider zu überzeugen, wird er uns unterstützen, strategische Partnerschaften zu stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen", sagt Geschäftsführer Sebastian Iffert.Mit seiner Expertise soll Huefnagels das Beratungsangebot der Agentur für digitale Transformation, Social Media und Sponsoring weiterentwickeln - insbesondere an der Schnittstelle zwischen klassischem Marketing und datengetriebener Kommunikation.Lobeco wurde 2014 von Lorenz Beringer gegründet und hat sich auf digitale Kommunikation und Marketing spezialisiert. Die inhabergeführte Agentur beschäftigt aktuell 136 Mitarbeitende an vier Standorten - München, Zürich, Berlin und Shanghai - und berät Kunden in den Bereichen Content, Performance Marketing, Videoproduktion, Sponsoring, Datenanalyse und Künstliche Intelligenz.