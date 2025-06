Digitalagenturen unter Druck: Wo der Umsatz herkommt und Zukunftsfragen im Jahr 2025

Die deutschen Full-Service-Digitalagenturen haben für das Jahr 2025 einen kombinierten Honorarumsatz von 2,355 Milliarden Euro gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Umsatzrückgang von 5,2 Prozent. Vor allem belastet die weiterhin schwache konjunkturelle Lage viele Digitalagenturen, was sich deutlich auf deren Geschäftszahlen auswirkt.Die Daten zum Internetagentur-Ranking 2025 zeigen, dass die erwirtschafteten Honorarumsätze in den einzelnen Geschäftsfeldern allesamt unter denen des Vorjahres liegen. Am stärksten verliert der Bereich "Onlinemarketing": Hier liegen die generierten Umsätze 14 Proz