Und es bewegt sich doch: Casio stellt Shop bei VRChat ein

Der neue G-Shock-Store wird am 6. Oktober 2023 auf der Social-Virtual-Reality-Plattform VRChat eröffnet, wo die Besucher unter anderem die Möglichkeit haben werden, ihre Uhren individuell zu gestalten. Casio hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem Betreiber VRChat Inc. unterzeichnet.Im virtuellen G-Shock-Store können die Nutzer verschiedene Komponenten kombinieren, um eine individuelle Uhr zu erstellen. Außerdem können sie sehen, wie ihre VRChat-Avatare aussehen, wenn sie die von ihnen erstellten Uhren tragen. Darüber hinaus können Nutzer im offiziellen Casio-Online-Shop auf Booth, einem globalen Online-Marktplatz für kreative Unternehmungen, Uhrenkomponenten als digitale Gegenstände zur Verwendung in VRChat erwerben, um virtuelle G-Shock-Uhren zu erstellen, die von ihren Avataren getragen werden können.VRChat ist eine Virtual-Reality-Metaverse-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, die Form eines Avatars anzunehmen und sich an interaktiven Erlebnissen in virtuellen Welten zu erfreuen.