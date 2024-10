Das sind die beliebtesten Weihnachtsgeschenke der Deutschen

Weihnachten 2024

Deutsche suchen Weihnachtsgeschenke bevorzugt auf Online-Marktplätzen

Was die Menschen aktuell kaufen

Im Fokus der Menschen stehen zu Weihnachten 2024 vor allem echte Geschenkeklassiker wie Bücher und Zeitschriften (17 Prozent) sowie Spielwaren (16 Prozent). Im diesjährigen Geschenketrend liegen zudem Kleidung, Schuhe und Sportartikel (13 Prozent) sowie Elektronikartikel und Gadgets (12 Prozent), so das Ergebnis des repräsentativen 'Weihnachtsshopping Report 2024' den Ebay Advertising vom Meinungsforschungsunternehmen Civey hat durchführen lassen.Laut der Befragung haben bei der Auswahl des richtigen Weihnachtsgeschenks noch nicht alle Menschen das richtige Produkt vor Augen - ECommerce-Angebotswerbung hat also noch Sinn: Mehr als ein Viertel (27 Prozent) plant bislang den Kauf von Gutscheinen für gemeinsame Erlebnisse wie Konzerte und Restaurantbesuche oder denkt sogar über Geldgeschenke nach, um den Liebsten zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.Für einen stressfreien Weihnachtseinkauf ohne Gedrängel gehen viele Deutsche ins Internet: 61 Prozent kaufen ihre Geschenke in diesem Jahr online. Die Suche nach dem passenden Präsent starten dabei 50 Prozent auf Online-Marktplätzen ? gefolgt von Suchmaschinen (36 Prozent), Online-Shops einzelner Hersteller (31 Prozent) und Preisvergleich-Plattformen (24 Prozent). Online-Foren (2 Prozent) und soziale Medien wie TikTok oder Instagram (1 Prozent) spielen für den Geschenkkauf aktuell eine eher untergeordnete Rolle.Die aktuellen Geschenke-Trends für Weihnachten 2024 ließen sich bei Ebay.de direkt an der erhöhten Nachfrage nach entsprechenden Produkten ablesen.werden bereits in den Monaten vor Weihnachten verstärkt bei Ebay gekauft.Die Umfrage zum 'Weihnachtsshopping Report 2024' wurde vom 16. bis 18. September 2024 per Online-Umfrage durchgeführt. Je nach Frage antworteten zwischen 2.500 und 5.000 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölkerung. Darüber hinaus hat Ebay Advertising die Verkaufszahlen zwischen dem 28.08. und 18.09.2024 analysiert und mit den vorweihnachtliche Nachfrageanstiege in den Produktkategorien im gleichen Zeitraum 2023 verglichen.