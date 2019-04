Junge Medien-Nutzer: Begrenztes Budget, Investitionsbereitschaft für Verlagsprodukte

Bild: Deutsche Telekom

(chart: digital publishing report / yougov)

(chart: digital publishing report / yougov)

Selbst wenn sich traditionelle Medien wie das Buch beim Kampf um den Geldbeutel noch ganz gut halten können - im Wettbewerb um das Zeitbudget liegen sie weit hinten. Hier zeigt sich eine Zweiklassengesellschaft, in der Internetdienste, Social Media, Film- und Musik-Streaminganbieter in einer anderen Liga spielen. Für diese Aktivitäten investieren knapp oder über die Hälfte der jungen Zielgruppe jeweils mehr als sechs Stunden pro Woche. Zum Vergleich: Zwei Drittel der Befragten wenden gar keine Zeit oder lediglich bis zu zwei Stunden pro Woche fürs Lesen auf.Die wesentlichen Ergebnisse der Studie von DPR und Yougov kristallisieren sich in der Frage danach, wofür die Teilnehmer 100 Euro zusätzliches Medienbudget ausgeben würden. Ganz vorne liegen Streamingangebote. Dahinter rangieren, durchaus überraschend, direkt auf Platz zwei gedruckte Bücher.