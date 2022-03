Adobe stellt Dienste für das Metaverse vor

Der Konzern Adobe glaubt an die Zukunft von Metaversen und kündigte auf seiner Digitalkonferenz 'Adobe Summit' zahlreiche Innovationen für die Gestaltung, Erstellung und Bereitstellung von realistischen virtuellen Erlebnissen an. Die neuen Tools und Lösungen sollen Agenturen und Marken dabei unterstützen, sich an die neuen Anforderungen immersiver 3D-Designs anzupassen, um im Metaverse erfolgreich zu sein. Mit Kooperationspartnern wie The Coca-Cola Company und NVIDIA arbeite Adobe bereits an entsprechenden Werkzeugen für die Erstellung von 3D-Inhalten, E-Commerce und mobilen immersiven Erlebnissen. Adobe veröffentlichte außerdem ein auf das Metaverse ausgerichtete Playbook für Marken und gab einen Ausblick auf den kommenden Substance 3D Modeler sowie auf Augmented Reality (AR) Shopping-Tools.Neue Integrationen in Adobe Creative Cloud und Adobe Experience Cloud sollen es ermöglichen, die Lösungen von Adobe für die Erstellung von 3D-Inhalten und die Personalisierung in einem breiten Spektrum von Branchen einzusetzen. Alle Angebote bauen auf den Funktionen auf, die Adobe derzeit bereits für die Erstellung von immersiven 3D-Erlebnissen, E-Commerce-Plattformen und digitalen Erlebnissen anbietet - und bauen diese weiter aus. So sollen Marken künftig ihren KundInnen auch einheitliche personalisierte digitale Erlebnisse bieten können, unabhängig vom Standort oder genutztem Kanal. Die Vision: NutzerInnen entwerfen ihre individuellen Online-Personas und -Besitztümer und nutzen diese personalisierten Assets überall in den virtuellen Welten."Das Metaverse und andere immersive Erlebnisse werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie viele Funktionen aufweisen, personalisiert und interaktiv sind", ist Scott Belsky überzeugt, Chief Product Officer und Executive Vice President von Adobe Creative Cloud. "Um im Metaverse führend zu sein, sollten Marken jetzt mit der Erstellung von 3D- und immersiven Inhalten beginnen - das wird sie nicht nur auf die Zukunft vorbereiten, sondern auch ihr Produktdesign und die Erstellung von Marketing- und E-Commerce-Assets besser, schneller und kostengünstiger machen."Der Konzern ist überzeugt davon, dass das Metaverse die nächste große Innovationswelle vorantreibt und sieht insbesondere Potenzial in den Bereichen Arbeit, Spiele, elektronischer Handel, Robotik, Schulungen für autonome Fahrzeuge und Forschung zum Klimawandel. "Mit der Weiterentwicklung des Internets wird die Nachfrage nach datengesteuerten, immersiven Erlebnissen, E-Commerce, Multi-User-Funktionen und der Möglichkeit, individuelle Versionen der eigenen Identität und Besitztümer in virtuellen Welten zu haben und zu exportieren, größer denn je sein", prophezeit Anil Chakravarthy , President, Digital Experience Business, Adobe.Adobe stellte in seiner Vorschau auch Tools vor, die E-Commerce-Anwendungen in das Metaverse bringen sollen. Mit Augmented Reality Shopping-Funktionen können Marketer AR-Marker in digitale Bilder auf ihren Websites einbetten. KundInnen können ein Produkt dann online fotografieren und sehen automatisch die exakte Größe und Passform des Produkts bei sich zu Hause - die virtuelle und die physische Welt verschmelzen.Der Konzern stellte beim Adobe Summit zudem eine ganze Reihe neuer KI-Tools und Funktionen für die Personalisierung, neue Cloud-Dienste und zahlreiche Partnerschaften vor.